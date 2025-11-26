Martín Vizcarra: su abogado anuncia apelación tras sentencia de 14 años

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional sentenció este jueves al expresidente Martín Vizcarra a 14 años de prisión efectiva tras hallarlo culpable del delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado. La jueza Fernanda Ayasta informó que la pena deberá cumplirse en el establecimiento penitenciario que el INPE determine y precisó que los hechos probados corresponden a los casos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, por los que el exmandatario recibió presuntos sobornos por un total de S/ 2.3 millones durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

Mientras se leía la sentencia, Vizcarra publicó en sus redes sociales que la condena responde a una “venganza política” y aseguró que su hermano Mario Vizcarra —actual precandidato presidencial por Perú Primero— continuará su lucha “en las urnas”. Horas después, el exjefe de Estado volvió a pronunciarse para criticar la decisión judicial, destacando que además fue inhabilitado por nueve años para ejercer función pública y deberá pagar una multa de S/ 94 900 en un plazo de 730 días.

En los exteriores del edificio Carlos Zavala, Mario Vizcarra calificó el fallo como “un día de vergüenza” y sostuvo que su hermano fue sentenciado “por enfrentarse al pacto mafioso”. En esa misma línea, el abogado del expresidente, Erwin Siccha, anunció que apelarán la decisión, cuestionando que los jueces hayan “confundido instituciones procesales distintas” para ordenar la ejecución inmediata de la condena, lo cual —aseguró— será revertido por la sala superior.

EQUIPO LAVA JATO

Por su parte, los fiscales Germán Juárez Atoche y Rafael Vela, del Equipo Especial Lava Jato, destacaron la sentencia como un logro institucional y una señal de fortaleza del sistema de justicia. Vela afirmó que el fallo consolida el trabajo exhaustivo realizado por la Fiscalía y que su ejecución reafirma el compromiso contra la corrupción. Con esta resolución, Vizcarra se convierte en el cuarto presidente peruano condenado y el tercero que ingresaría al penal de Barbadillo, donde ya se encuentran recluidos otros exmandatarios.