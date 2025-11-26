Presidenta del TC justifica aumento de sueldo: “Yo trabajo sábados y domingos hasta la noche”

En medio de la controversia que surgió en los últimos días por un aumento en el sueldo que superaría los S/42 mil en favor de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), la presidenta de la entidad, Luz Pacheco, opinó al respecto.

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación desde el Congreso, la titular del TC justificó el incremento del salario, aduciendo que los integrantes de la entidad de justicia del país muchas veces trabajan sin descansar.

“Yo trabajo sábados y domingos hasta la noche. Siento (que es justificado) absolutamente (el aumento). Consideró que mayor sea la responsabilidad, es normal que haya mayor remuneración. No he entrado a trabajar por plata”, comentó.

BENEFICIADOS DEL INCREMENTO

La medida no solo afecta a la presidenta del Tribunal Constitucional, sino que también, a los otros siete magistrados quienes percibían cerca de S/35 mil y ahora será S/42 mil, un aumento de más de 7 mil. ¿Consideras que debió darse el incremento?