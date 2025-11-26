Perú Primero respalda a Martín Vizcarra tras ser sentenciado a prisión: "Continuará la lucha"

El partido Perú Primero se pronunció tras conocerse que el Poder Judicial (PJ) sentenció a 14 años de prisión al expresidente de la República, Martín Vizcarra, en el marco del proceso en su contra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Mediante un comunicado, el partido del exmandatario expresó su respaldo al expresidente, quien era el candidato a la primera vicepresidencia en la fórmula que encabeza su hermano, Mario Vizcarra.

"Reafirmamos nuestro respaldo a nuestro candidato Martín Vizcarra, quien continuará la lucha por un gobierno honesto, valiente y al servicio del pueblo", señala el comunicado de Perú Primero.

"PERSECUCIÓN"

Por otra parte, la agrupación política dejó entrever que la condena contra Vizcarra Cornejo sería parte de una estrategia para sacarlo de la contienda electoral: "Llamamos a la ciudadanía a no normalizar el abuso ni la persecución", se indica.