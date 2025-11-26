Estos son los casos pendientes que aún complican el futuro judicial de Martín Vizcarra

El expresidente Martín Vizcarra atraviesa uno de los momentos judiciales más complejos de su vida pública. Tras ser sentenciado a 14 años de prisión efectiva por cohecho pasivo durante su gestión como gobernador de Moquegua, aún mantiene abiertos otros procesos penales que podrían derivar en nuevas sanciones en los próximos años. Su situación se agrava porque las investigaciones que avanzan en paralelo abarcan hechos cometidos cuando ya había asumido la presidencia de la República.

Otras investigaciones que rodean al exmandatario

Uno de los expedientes más voluminosos es el denominado caso Los intocables de la corrupción, que analiza presuntos sobornos asociados a contratos estatales por más de S/ 274 millones entre 2018 y 2020. A Vizcarra se le imputan colusión agravada, tráfico de influencias y organización criminal. Este proceso aún permanece en fase de investigación preliminar. A ello se suma el caso Richard Swing, donde el Ministerio Público acusa al exjefe de Estado de favorecer irregularmente contratos en el Ministerio de Cultura por S/ 175 000, hechos por los que se le atribuye colusión agravada y pertenencia a una organización criminal. Esta carpeta fiscal ya avanzó a la etapa preparatoria.

Otro frente abierto es el caso Vacunagate, que estalló durante la pandemia de la COVID-19. Vizcarra es investigado por organización criminal, cohecho, aprovechamiento indebido del cargo y falsificación de documentos, luego de revelarse que él, parte de su familia y funcionarios de su entorno recibieron dosis experimentales sin informar al país. Este proceso continúa en investigación fiscal, e incluye a la exministra de Salud Pilar Mazzetti.

Mientras tanto, la reciente sentencia en su contra se ejecutará de inmediato, por lo que el exmandatario será trasladado al penal de Barbadillo, donde ya cumplen prisión otros expresidentes como Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Ollanta Humala. Con ello, el país suma un nuevo capítulo en su historial de exjefes de Estado sometidos al sistema penitenciario, reflejo de un escenario político marcado por escándalos de corrupción y procesos judiciales de largo aliento.