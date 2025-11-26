Congreso retomará hoy miércoles 26 de noviembre debate sobre Ley de Presupuesto

El Pleno del Congreso continuará mañana, desde las 10:00 a. m., el debate de los dictámenes de los proyectos de Ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero del sector público para el Año Fiscal 2026. La sesión de este martes fue levantada pasadas las 21:00 horas por el tercer vicepresidente del Parlamento, Ilich López, debido a la extensión de las intervenciones.

Durante la jornada, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, sustentó el presupuesto correspondiente a su sector y destacó que el monto global, cercano a los 258 mil millones de soles, se alinea con la consolidación fiscal. Precisó además que la propuesta respeta el límite de déficit de 1.8 % del PBI y el tope de endeudamiento autorizado para el próximo ejercicio.

Posteriormente, los ministros de Estado expusieron los alcances presupuestales de sus respectivos sectores. De igual forma, presentaron sus sustentos los titulares del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, quienes detallaron sus necesidades financieras y prioridades institucionales para el 2026.

DICTÁMENES APROBADOS

Los dictámenes de los proyectos de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero fueron aprobados previamente por mayoría en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Tras la culminación del debate en el Pleno, será la Representación Nacional la encargada de aprobar o modificar las propuestas que definirán el uso de los recursos públicos el próximo año.