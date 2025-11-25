Wilson Soto defiende proyecto que exige título a influencers: “En China ya se regula este tema”

Continúa la polémica en torno al proyecto de ley presentado por el congresista Wilson Soto, de Acción Popular, que busca exigir que los creadores de contenido en redes sociales cuenten con un título profesional relacionado con los temas que difunden. El parlamentario defendió su iniciativa señalando que países como China ya regulan este tipo de actividades digitales.

CUESTIONAN INICIATIVA

Sin embargo, esta comparación fue duramente cuestionada por especialistas. Erick Iriarte, abogado experto en derecho digital y presidente del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, expresó su rechazo a la propuesta y criticó la referencia al modelo chino. “China tiene un modelo de Big Brother, un gran hermano que controla tus contenidos dentro de un modelo gubernamental que no es el peruano, ni siquiera latinoamericano”, afirmó.

Iriarte advirtió que la iniciativa podría abrir la puerta a mecanismos de control estatal sobre los contenidos digitales, lo que violaría estándares internacionales. “No espero que el Estado —ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial— pueda leer los contenidos que deseo crear. Se pueden generar mecanismos de sanción, pero eso se llama censura aquí y en la misma China”, enfatizó.

El especialista señaló, además, que el proyecto revela un desconocimiento del entorno digital y de la libertad de expresión. “No han entendido el entorno digital y, lo peor, no entienden la libertad de expresión”, manifestó. También recordó que cualquier forma de control de contenidos está prohibida tanto por la Constitución peruana como por el Pacto de San José de Costa Rica. “Es un proyecto que busca controlar contenidos, y eso está proscrito”, agregó.