Informe que recomienda inhabilitar a Pedro Castillo pasará al Pleno tras ser aprobado en la Comisión Permanente

La Comisión Permanente del Congreso vivió una accidentada sesión mientras se debatía la inhabilitación por diez años para Pedro Castillo. La tensión estalló cuando Carlos Torres Caro, abogado del exmandatario, comparó al Parlamento con un “show de comedia”, haciendo referencia a los humoristas Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Sus palabras generaron indignación inmediata entre los legisladores.

El congresista Ilich López reaccionó de forma tajante y ordenó la salida del abogado del hemiciclo, acusándolo de faltar el respeto al Parlamento. Antes de ser retirado, Torres Caro insistió en cuestionar la legitimidad moral del Congreso y defendió que no recurría a insultos, aunque sostuvo que no se le permitía ejercer adecuadamente la defensa de Castillo Terrones.

Pese al altercado, la sesión continuó sin la presencia del representante legal del exmandatario. Desde el lado oficialista, el congresista Alejandro Cavero sostuvo que el gobierno de Castillo fue “corrupto y golpista”, por lo que la inhabilitación resultaba necesaria. En contraste, Jaime Quito, de la bancada socialista, reiteró que la vacancia fue “ilegal” por no cumplir los votos requeridos y por permitir la detención del expresidente sin respetar el reglamento.

EN MANOS DEL PLENO

Tras el debate, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la inhabilitación por 10 años contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, con 13 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención. La decisión ahora deberá ser elevada al Pleno del Congreso, donde se definirá si la sanción contra el exmandatario queda finalmente ratificada.