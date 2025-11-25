José Jerí y el secreto de su habitual camisa blanca: Detrás de cámara de la entrevista exclusiva al presidente

El programa La Noche Habla de Panamericana Televisión reveló imágenes inéditas del detrás de cámara de la entrevista exclusiva de Beto Ortiz al presidente de la República, José Jerí en Palacio de Gobierno.

En las imágenes se observan al comunicador y al mandatario caminando por los espacios de la Casa de Pizarro conversando de diversos temas, entre ellos, la clásica camisa blanca remangada que el presidente suele utilizar para sus actividades. Al respecto, Jerí desmintió que su "outfit" haya sido planificado con antelación.

"Yo usé la camisa blanca en aquel momento que fue la primera actividad que hice como presidente en el penal, no porque fuese planificada, ahí sí tengo que desmentir un mito, decían que toda la ropa era lo que tenía planificado (...) fue la única ropa que encontré a la mano para traerla porque me estaba mudando de mi casa para acá (Palacio de Gobierno), es como me gusta vestirme fuera de mi labor parlamentaria", dijo.

MISMO COLEGIO

Durante la entrevista, el mandatario y el periodista descubrieron que ambos estudiaron en el mismo colegio, el San Antonio de Padua. Al respecto, Beto Ortiz expresó su sentir al respecto con un hilarante comentario: "O sea que he dejado de ser el alumno más famoso, maldita sea", señaló entre risas.