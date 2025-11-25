Canciller descarta intervención en la embajada de México: “No está previsto en el derecho internacional”

El último fin de semana, en una entrevista con Beto Ortiz, el presidente José Jerí se pronunció sobre el asilo político de Betssy Chávez en la embajada de México, y dejó abierta la posibilidad de que las autoridades del país intervengan, sin embargo, el canciller Hugo de Zela, descartó plenamente la idea.

Durante una entrevista en RPP, el titular de Relaciones Exteriores aseguró que el Perú, es una nación respetuosa con los acuerdos firmados a nivel internacional, por lo que, enfatizó que no irán en contra de lo firmado años atrás.

“La pregunta que le hicieron al presidente fue hipotética, algo que podría ocurrir y algo que no. He conversado con el presidente sobre el tema (intervención en la embajada de México) y puedo decir que no se entrará a la embajada de México a la fuerza. No está previsto en el derecho internacional. Es una posición del Gobierno”, manifestó.

MOMENTOS CLAVES PARA BETSSY CHÁVEZ

Mientras Betssy Chávez permanece resguardada en la embajada de México en Lima, el Poder Judicial (PJ) dictará este jueves 27 de noviembre sentencia contra Pedro Castillo y otros participantes en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.