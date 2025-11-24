Premier Ernesto Álvarez descarta intervención en la embajada de México: “No es posible hacerlo”

A más de dos semanas de que se conociera la notica del asilamiento de Betssy Chávez en la embajada de México en Lima en medio del juicio que tiene en contra por el golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022, el premier Ernesto Álvarez descartó plenamente que se pueda realizar una intervención en la institución, a pesar de que, el presidente José Jerí dejó abierta la posibilidad de que pueda hacerse.

En declaración a los medios de comunicación desde el Congreso, el titular de la PCM enfatizó que los comentarios del mandatario han sido desvirtuados. Además, precisó que es imposible que se puedan tomar acciones para dar con la detención de Chávez Chino, debido a que los tratados internacionales a los que está suscrito el Perú no lo permiten.

“Se ha descontextualizado la idea del presidente Jerí. De manera técnica, yo y el canciller (Hugo de Zela) conocemos que no es posible tratar de sustraer del ámbito de la sede diplomática a una persona por más de que exista un requerimiento por parte de la justicia”, manifestó.

DESCARTA PERSECUCIÓN POLÍTICA

A pesar de que varios políticos reiteran que existe un ensañamiento contra Betssy Chávez, el premier Ernesto Álvarez descartó tajantemente que haya una persecución política. “Está siendo juzgada en un proceso regular por jueces imparciales y un sistema de justicia vinculado a un Estado de derecho y sus principios”.