Secretario del sindicato de trabajadores del Inpe a José Jerí: “Se deja llevar por ideas incorrectas”

Después de que el presidente José Jerí le revelara a Beto Ortiz durante una entrevista en exclusiva, la intención de desaparecer el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el secretario general del sindicato de trabajadores de la entidad, Ángel Llancari, envió un mensaje al mandatario.

En una conversación con el equipo de 24 Horas Mediodía, Llancari aseguró que el jefe de Estado se está llevando por recomendaciones que en la práctica no generarían ningún tipo de hechos positivos en beneficio de los ciudadanos.

“(sobre la reestructuración y ahora desaparición del Inpe) creo que se esta dejando por ideas que le han vendido y no son totalmente correctas. Como, por ejemplo, el tema de corrupción que hace tiempo se buscó combatir”, mencionó.

EXIGEN CAMBIO DEL PRESIDENTE DEL INPE

Ante los constantes hechos que tienen en el ojo de la tormenta al INPE, el secretario general del sindicato de trabajadores de la entidad, exigió el cambio del presidente de la institución, Iván Paredes Yataco.