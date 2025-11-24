Elecciones 2026: Verónika Mendoza y Sigrid Bazán apoyan candidatura de Ronald Atencio

Tras conocerse que Ronald Atencio venció en las votaciones internas del partido Venceremos y Nuevo Perú a Vicente Alanoca, el abogado de Guillermo Bermejo viene recibiendo el apoyo de diversos personajes de la política nacional previo a las elecciones generales del 2026.

Por medio de sus plataformas digitales, la excandidata a la presidencia, Verónika Mendoza compartió una imagen en sus redes donde se le observa junto a la defensa legal de Bermejo Rojas con una vestimenta que identifica a la agrupación política.

A menos de un año de que termine el periodo parlamentario 2021-2026, la congresista electa por Juntos Por el Perú (JPP), Sigrid Bazán, difundió un post en sus cuentas donde se le observa junto a Ronald Atencio y dejando en claro que apoya su candidatura para las elecciones 2026.

SE REUNIRÁ CON POLÍTICOS DE IZQUIERDA

Con el propósito de continuar teniendo apoyo de diversas autoridades, todo haría indicar que, Ronald Atencio sostendrá una reunión en los próximos días con políticos de izquierda, con el propósito de tener una sola idea de este sector ideológico.