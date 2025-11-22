Roberto Chiabra será candidato presidencial de Unidad Nacional

La alianza electoral Unidad Nacional oficializó este sábado la candidatura presidencial del congresista Roberto Chiabra durante un evento realizado en el local del Partido Popular Cristiano (PPC). En su presentación, el exministro advirtió que el país afrontará un escenario de inseguridad ciudadana “mucho más difícil” que en 2021, por lo que planteó que los futuros estados de emergencia respondan exclusivamente a acciones de inteligencia policial y militar para enfrentar el avance del crimen organizado.

Chiabra explicó que su propuesta de seguridad contempla cercos territoriales ejecutados en coordinación con policías, fiscales y personal militar, a fin de capturar a las organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país. “Los estados de emergencia se van a hacer en función de la inteligencia policial… te lo jalas todo para dentro y vas a ver cómo comienzan a correr”, señaló ante sus simpatizantes.

Durante su discurso, el candidato destacó la trayectoria que respalda su postulación, recordando su experiencia como comandante general del Ejército, ministro de Estado y actual congresista de la República. Subrayó que conoce de cerca el funcionamiento del aparato estatal y que su liderazgo se ha forjado en situaciones críticas, evocando su participación en el conflicto del Cenepa. “Yo no soy ningún niño ni ningún improvisado… conozco el manejo del Estado”, afirmó.

COALICIÓN MULTIPARTIDARIA

La proclamación de Chiabra es resultado de la alianza electoral entre el PPC, el Partido Unidad y Paz, y el Partido Peruanos Unidos ¡Somos Libres!, la única coalición multipartidaria formalizada hasta el momento. Con este lanzamiento, la campaña electoral empieza a tomar impulso con una de las primeras candidaturas oficialmente presentadas rumbo a las próximas elecciones presidenciales.