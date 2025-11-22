Fiscalía ordena intensificar búsqueda y captura de Óscar Acuña por caso Qali Warma

La Fiscalía solicitó a la Policía Nacional del Perú intensificar la búsqueda y captura de Óscar Acuña Peralta, hermano del político César Acuña e investigado por su presunta participación en una red de corrupción dentro del programa Qali Warma. El pedido fue formalizado mediante un oficio calificado como “muy urgente” por el fiscal adjunto provincial Carlos Daniel Meza Fernández y dirigido al jefe de la Dircocor, general PNP Luis Alberto Lira Limo.

La solicitud fiscal fue emitida en respuesta a la resolución judicial aprobada el 14 de noviembre de 2025 por el Juzgado de Investigación Preparatoria en Delitos de Corrupción, que también ordenó la captura de Milton Helmer Broca Alcántara. Ambas órdenes fueron priorizadas debido al rol que los investigados habrían desempeñado dentro de la estructura que operaba en torno a la adjudicación y supervisión de servicios alimentarios para escolares.

El requerimiento se produjo pocos días después de un megaoperativo coordinado entre la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección Contra la Corrupción de la PNP, que incluyó allanamientos en Lima, La Libertad y Áncash, culminando con la detención preliminar de tres exfuncionarios. En estas diligencias se incautaron documentos, equipos electrónicos y registros que, según fuentes fiscales, son claves para sustentar las investigaciones sobre la presunta manipulación de procesos sanitarios y la entrega irregular de contratos a proveedores vinculados a Qali Warma.

LA PNP NO LO UBICA

Uno de los hechos más relevantes del operativo fue la ausencia de Óscar Acuña en todas las direcciones registradas. El general Lira confirmó que Acuña figura como no habido, lo que alimentó las sospechas de una posible fuga o intento de obstrucción. El partido Alianza para el Progreso emitió un comunicado señalando su disposición a colaborar con las autoridades, aunque sin pronunciarse sobre la situación del investigado, cuya ubicación sigue siendo desconocida mientras continúa la ejecución de las órdenes judiciales.