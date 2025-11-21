Maricarmen Alva anuncia querella contra Castillo por difamación: "Inventa que le pedí Ministerios"

La congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva, se pronunció luego de que el expresidente de la República, Pedro Castillo, la acusara de pedirle "Dos Ministerios" a cambio de votar en contra de cualquier intento de vacancia en su contra.

Durante los alegatos finales del juicio oral en su contra por el fallido golpe de Estado del 2022, Castillo Terrones señaló que ello ocurrió cuando él y la parlamentaria coincidieron en una actividad oficial.

"Cuando subo al helicóptero me encuentro a la presidenta del Congreso a mi costado, la señora Maricarmen, hace un cambio con mi seguridad, se sienta a mi lado y se toma un selfie. No le interesaba visitar la ciudad del Bicentenario (...) y cuando se sienta a mi lado me codea y me dice necesito dos ministerios para que te quedes hasta 2026", señaló.

ANUNCIA QUERELLA

A través de sus redes sociales, Alva Prieto criticó duramente las acusaciones de Castillo Terrones y anunció la presentación de una querella en su contra por difamación. Negando así lo dicho por el exjefe de Estado.

"Enfrenté a Pedro Castillo y sus pretensiones golpistas desde el inicio. Hoy, ya como convicto procesado por dar un golpe de Estado, inventa que le pedí ministerios. Esto es una canallada de alguien sin credibilidad que busca manchar mi honor. Ya inicié querella por difamación", publicó en su cuenta de X.