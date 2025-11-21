Dina Boluarte: este lunes evaluarán pedido de impedimento de salida del país por caso ‘Cirugías’

A más de un mes de haber sido vacada por el Congreso, Dina Boluarte deberá responder por diversos casos polémicos en los que se encontraría involucrada, en el denominado caso ‘Cirugías’, que tuvo en el ojo de la controversia a Mario Cabani.

Por este motivo, el Ministerio Público evaluará este lunes 24 de noviembre un nuevo impedimento de salida del país en su contra, el cual sería el tercero, de los cuales los dos anteriores fueron desestimados.

DESMINTIERON A DINA BOLUARTE

En medio de las investigaciones que se comenzaron a realizar por el caso ‘Cirugías’, la exdignataria reveló que se lo realizó por motivos de salud, sin embargo, el doctor Cabani negó tajantemente las versiones de Boluarte Zegarra, asegurando que fue por estética.

Cabe mencionar que, la honestidad no sería una de las virtudes de la expresidenta, ya que, durante su gestión se conoció el caso ‘Rolex’, el cual había jurado que la adquisición de un reloj, lo hizo en base a su esfuerzo, pero fue desmentida por su Wayki, Wilfredo Oscorima.