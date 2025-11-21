Congreso: Aprueban establecer los sábados como días no laborables para quienes profesan una religión

El Pleno del Congreso de la República aprobó el último jueves un proyecto de ley que tiene como objetivo establecer los sábados como días no laborables compensables para aquellos trabajadores cuyas creencias religiosas consideren este día como de descanso o de culto.

La propuesta del congresista Juan Burgos Oliveros (Podemos Perú), fue aprobado en primera votación con 68 votos a favor, 2 en contra y 19 abstenciones y abarca a empleados tanto del sector público como privado.

De acuerdo al texto sustitutorio, al inicio de la relación laboral, los trabajadores deberán informar a sus trabajadores su pertenencia a una religión, a fin de ser acreditados por la autoridad de la confesión respectiva.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS HORAS DE TRABAJO DEL SÁBADO?

Según el proyecto de ley, las horas dejadas de laborar durante los sábados se podrán compensar en los 10 días naturales siguientes o en el momento que el empleador disponga. También abre la opción de que, previo acuerdo con el empleador, el sábado sustituya al día de descanso habitual del empleado.