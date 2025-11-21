Pedro Castillo hace campaña política durante juicio oral: “Junto con el pueblo”

Tras conocerse que Pedro Castillo buscará postular a la cámara de senadores con el partido que lidera Roberto Sánchez, Juntos Por el Perú (JPP), el expresidente aprovechó su intervención durante el juicio oral en su contra para hacer campaña política.

Durante su intervención, Castillo Terrones sacó una imagen con el logo de la agrupación política que intenta llevarlo a Palacio de Gobierno en las elecciones 2026, para indicar que tiene las iniciales de su nombre. Además, exigió que se realice una audiencia justa.

“Señores miren acá (fotografía de JP), ahí dice: José Pedro Castillo junto con el pueblo, eso es lo que tenemos que hacer para el 2026 para recuperar el país. No he venido a pedir clemencia, ni absolución de mi caso. Solo pido justicia, viva el Perú”, expresó.

NO QUISO ASILARSE EN LA EMBAJADA DE MÉXICO

Pedro Castillo también decidió pronunciarse sobre su salida de Palacio de Gobierno tras haber dado el golpe de Estado, asegurando que en ningún momento buscó asilarse en la embajada de México, sino fue en busca de un familiar.