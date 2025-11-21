Gobierno pidió al Parlamento facultades para legislar en seguridad y crecimiento económico

El Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República un proyecto de ley solicitando les otorgue facultades para legislar en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico y fortalecimiento institucional, por el plazo de 60 días.

"Acabamos de presentar el PL de delegación de facultades para legislar en seguridad, lo cual va a complementar las acciones que se vienen ejecutando contra la delincuencia. Pedimos al Congreso su pronto debate y votación", escribió el presidente José Jerí en su cuenta en X.

El oficio, presentado la tarde de ayer, va dirigido al primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. "Mucho estimaremos que se sirva disponer su trámite con el carácter de urgente, según lo establecido por el artículo 1050 de la Constitución", se lee.

CONFLICTIVIDAD SOCIAL E INSEGURIDAD

En la exposición de motivos, la iniciativa señala, entre otros, que se advierte que los delitos como la extorsión, el secuestro y el sicariato muestran indicadores estadísticos alarmantes y la causa principal es la consolidación y expansión territorial de bandas y organizaciones criminales.

En cuanto al tema económico, el Ejecutivo indica que, aunque la actividad está en proceso de consolidación existen factores de riesgo que podrían afectar las proyecciones de expansión 2025-2026, entre ellos las conflictividad social e inseguridad, condiciones climáticas adversas, etc.