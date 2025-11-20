Betssy ChÃ¡vez: ComisiÃ³n Permanente aprueba inhabilitaciÃ³n de 10 aÃ±os por golpe de Estado

La Comisión Permanente del Congreso aprobó este jueves una nueva acusación constitucional contra la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, por su presunta participación en el intento de golpe de Estado liderado por Pedro Castillo en diciembre de 2022.

La medida incluye una propuesta de inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos y se aprobó con 17 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

DEBATE EN EL PLENO DEL CONGRESO

El informe, elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, será ahora debatido por el pleno del Congreso, que determinará si confirma la inhabilitación. La presidenta de la subcomisión, Lady Camones, explicó que Chávez, junto con Castillo y el exministro Willy Huerta, habría violado más de 15 artículos de la Constitución.

Durante la sesión también se informó sobre los pedidos de Castillo y Huerta para reprogramar sus audiencias debido a falta de defensa legal, por lo que el debate sobre el caso del expresidente se postergará una semana, según indicó el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.