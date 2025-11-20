Congreso: Fuerza Popular promueve moción de censura contra Waldemar Cerrón

En medio de la presentación del abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, durante el debate para conocer su inhabilitación, se registraron una serie de incidentes entre la defensa legal de la expremier y diversos parlamentarios.

Tras este hecho, Fuerza Popular viene recolectando firmas para presentar una moción de censura contra el segundo vicepresidente del Legislativo, Waldemar Cerrón, quien fue cuestionado por no haber retirado del debate a Noblecilla Olaechea.

“Declárese la censura contra el congresista Waldemar Cerrón Rojas, del cargo que ejerce como segundo vicepresidente de la Mesa Directiva”, se pudo leer en el documento compartido por la agrupación que lidera Keiko Fujimori.

PROBLEMAS EN EL HEMICICLO

Durante el debate que buscaba inhabilitar a Betssy Chávez para que se le prohíbe ejercer un cargo público por 10 años, Raúl Noblecilla y Martha Moyano, se enfrascaron en una discusión que causó la molestia de la bancada de Fuerza Popular.