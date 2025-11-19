Más de 80 congresistas buscan la reelección con miras a las Elecciones 2026

Tras la publicación de las listas de candidatos por parte de la ONPE para las elecciones generales del 2026, más de 80 congresistas han anunciado su intención de postular a un nuevo periodo en el Parlamento Nacional. Con el retorno al Congreso bicameral, también se ha restablecido la reelección parlamentaria, lo que permite que más del 60% de los actuales legisladores busque un escaño como diputado o senador.

CANDIDATOS

Entre los últimos en anunciar su candidatura al Senado se encuentra Guido Bellido, de Podemos Perú, quien afronta un juicio oral por el presunto delito de afiliación al terrorismo, vinculado a la organización Sendero Luminoso, con una posible condena de hasta 20 años de prisión. Bellido señaló:

"Cada quien es libre mientras sea parte de su derecho de poder participar. La población evaluará el trabajo de cada quien".

Por su parte, Ernesto Bustamante, congresista de Fuerza Popular, confirmó su postulación al Senado por Lima, afirmando que los ciudadanos serán quienes decidirán. Asimismo, el expresidente del Congreso Eduardo Salhuana, afiliado a Alianza para el Progreso, anunció su candidatura a la Cámara Alta, siendo esta su cuarta postulación a un cargo legislativo.

Del total de los 81 legisladores que buscan la reelección, el 58% aspira al cargo de senador y el 40% a diputado, mientras que únicamente dos han expresado su intención de integrar el Parlamento Andino.