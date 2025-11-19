Congreso pide citar a Boluarte, Oscorima y presidente del IPD por obras sin terminar de los Juegos Bolivarianos

A tres días del inicio oficial de los Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho 2025, la preocupación se ha encendido debido al bajo avance de una de las sedes principales del evento. El estadio Cuna de la Libertad Americana, ubicado en Huamanga, registra solo un 22% de ejecución, pese a ser uno de los escenarios centrales del certamen multideportivo.

El exalcalde de Huamanga, Yuri Gutiérrez, uno de los impulsores para que el Perú volviera a ser sede de los Juegos Bolivarianos, cuestionó duramente la gestión del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. “Este año decaímos con esta gestión que realmente ha hecho agua y trae abajo las expectativas de los deportistas de Ayacucho y del Perú entero”, expresó.

“Es lamentable que no se haya ejecutado como debe ser y no creemos en la palabra de ese gobernador, que tiene una pésima imagen de gestión”, añadió, señalando que Oscorima deberá responder ante el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Congreso apunta también a Dina Boluarte y al presidente del IPD

Las críticas también alcanzaron a la expresidenta Dina Boluarte, quien en su gobierno mantuvo estrecha cercanía con Oscorima. Desde el Parlamento, varios legisladores solicitaron que Boluarte, Oscorima y el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludeña, sean citados a la Comisión de Fiscalización.

IPD Ayacucho responsabiliza a la sede central

Ante la controversia, el presidente del Consejo Regional del Deporte del IPD Ayacucho, Gerardo Durán, manifestó que la organización general de los Juegos recae exclusivamente en el IPD nacional. Los Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho 2025 reunirán 14 deportes y 40 disciplinas, de las cuales cinco se desarrollarán en instalaciones ayacuchanas. El certamen, que durará 16 días ininterrumpidos de competencia, tiene previsto inaugurarse en el histórico Real Felipe, en Lima.