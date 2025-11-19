Caso Qali Warma: Midis respalda operativo y anuncia nuevo sistema de compras para alimentación escolar

Un megaoperativo simultáneo ejecutado por la Policía Nacional y la Fiscalía en las regiones La Libertad, Áncash y Lima dejó como resultado 16 inmuebles allanados —entre ellos una vivienda vinculada a Óscar Acuña Peralta, hermano del exgobernador regional César Acuña— y tres detenidos, presuntos integrantes de la organización criminal “Los Fríos del Hambre”.

De acuerdo con la tesis fiscal, esta red delictiva habría operado entre 2021 y 2024, favoreciendo de manera ilícita a la empresa proveedora Frigoinca para la obtención de contratos del servicio de alimentación escolar del entonces programa estatal Qali Warma, hoy en proceso de transformación.

La Fiscalía sostiene que el grupo delictivo captó e infiltró funcionarios encargados de evaluar la calidad sanitaria de los alimentos, quienes manipulaban las vigilancias, omitían observaciones técnicas y flexibilizaban controles para permitir la participación de proveedores que debían ser excluidos.

Tres detenidos y un prófugo

Los detenidos fueron identificados como Luis Alejandro Álvarez Saavedra, Jorge Luis Silva Chuna y Aníbal Morillo Arqueros, todos exfuncionarios implicados en la red. La Fiscalía también ordenó la detención de Óscar Acuña Peralta, hermano del líder de APP, César Acuña; sin embargo, permanece no habido.

Reacción del Gobierno

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, saludó el operativo y afirmó que su sector viene implementando un nuevo proceso de compras para la alimentación escolar con el fin de evitar que empresas sancionadas o responsables de daños a la salud participen nuevamente.