Betssy Chávez: Pleno del Congreso rechazó inhabilitar por 10 años a expremier

El Pleno del Congreso de la República rechazó este miércoles inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a la expresidente del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, investigada por el fallido golpe de Estado del 2022.

Con 63 votos a favor, 20 en contra y cuatro abstenciones, la Representación Nacional no alcanzó los votos necesarios para inhabilitar a la expremier, pues era necesario que al menos los dos tercios de los parlamentarios presentes respalden la medida.

"No se alcanzó el número de votos requerido para la aprobación, por consiguiente, se expedirá la resolución legislativa correspondiente y se remitirá al archivo el expediente", señaló el presidente de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi.

ASILADA

Cabe precisar que Chávez Chino se encuentra actualmente asilada en la Embajada de México en nuestro país ubicado en el distrito de San Isidro, y a la espera de que el Gobierno le otorgue el salvoconducto que le permita abandonar el Perú con destino a tierras aztecas.