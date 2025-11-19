Arturo Fernández: Exalcalde de Trujillo fugó a Argentina y se deja ver en barbería

El exalcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, reveló que fugó a Argentina para evadir a la justicia peruana y continuar con sus actividades políticas con miras a las Elecciones Generales del 2026, pese a su delicada situación legal.

Como se recuerda, el exburgomaestre fue sentenciado a un año de prisión efectiva por el delito de difamación agravada, contra un funcionario Municipal identificado como Julio Enrique Morillas Rodríguez, a quien calificó de "coimero" y "corrupto".

EN BARBERÍA

La exautoridad Municipal publicó unos videos en su cuenta de Facebook, en donde se deja ver en una barbería ubicada en la conocida Villa 31, de la ciudad de Buenos Aires.

"Estamos en la villa (barrio), donde solamente cortan a las estrellas (…) Y acá están con su cámara, videovigilancia por si acaso. Todo tecnología de punta", se oye decir al prófugo exalcalde mientras recibe un corte de cabello.