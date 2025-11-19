Keiko Fujimori promete luchar contra la criminalidad de llegar a la presidencia: “Pondremos orden”

A menos de seis meses de las elecciones generales del 2026, la precandidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori durante su viaje a México brindó una entrevista y reveló los primeros objetivos que cumpliría si los peruanos la eligen como mandataria del país.

En conversación con el medio Telemundo, la hija de Alberto Fujimori se pronunció sobre la situación que atraviesa el Perú en materia de inseguridad ciudadana, asegurando que de llegar a Palacio de Gobierno combatirá la delincuencia con autoridades capacitadas en estos temas.

“El problema que más aqueja a los peruanos en estos momentos es la inseguridad. Creo que en estos casos el Fujimorismo ha demostrado que podemos devolverles el orden y paz a los peruanos. Tenemos en nuestras filas a Marco Miyashiro”, declaró.

SOBRE SITUACIÓN DE VENEZUELA

Ante una futura intervención de Estados Unidos en Venezuela con el propósito de terminar con el régimen de Nicolás Maduro, Keiko Fujimori mencionó que respaldará cualquier decisión del mandatario del país norteamericano. “Vamos a estar expectantes de las decisiones que vaya a tomar el presidente Trump”.