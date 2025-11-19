Fiorella Molinelli descarta postulación de Christian Cueva: “Está concentrado en su carrera”

Luego de que se compartiera un video en redes sociales donde se presumía que Christian Cueva iba a tentar un puesto a la cámara de diputados en las elecciones generales del 2026 con el partido Fuerza y Libertad, la lideresa de la agrupación, Fiorella Molinelli descartó que ‘Aladino’ esté presente en los comicios electorales del próximo año.

En declaraciones, la expresidenta Ejecutiva de EsSalud y candidata a la presidencia reveló que Cueva en estos momentos no tiene la intención de incursionar en la política peruana, ya que, su prioridad es enfocarse en su trayectoria futbolística con el Emelec.

“Christian Cueva está concentrado en al 100% en su carrera deportiva en Ecuador y respetamos plenamente ese camino profesional. Si en algún momento, un miembro de su familia decide dar un paso a la vida pública, lo hará desde su propia trayectoria”, comento´.

EXFUTBOLISTA DESCARTÓ POSTULACIÓN EN 2026

Al igual como Christian Cueva, el exfutbolista de Alianza Lima, Waldir Sáenz descartó una postulación a la cámara de senadores en 2026. A través de un comunicado, el exjugador reveló que en ningún momento autorizó el uso de su imagen en el partido PRIN, el cual buscará llevar a la presidencia a Walter Chirinos Purizaga.