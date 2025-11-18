Elecciones 2026: Waldir Sáenz y Richard Swing postularán al Congreso

Más figuras del fútbol buscan incursionar en la política. El exfutbolista y goleador histórico de Alianza Lima, Waldir Sáenz, participará en las próximas Elecciones Generales del 2026, como candidato a la Cámara de Senadores.

El ex artillero blanquiazul postulará por el Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN), con el número 10, el mismo que utilizaba en su camiseta durante sus años como jugador del cuadro íntimo.

RICHARD SWING TAMBIÉN POSTULARÁ

Pero Sáenz no es el único que buscará una curul en el próximo Parlamento Bicameral, y es que Richard Swing, el polémico personaje que obtuvo contratos jugosos en el Ministerio de Cultura durante el gobierno de Martín Vizcarra, también incursionará en la Política.

El cuestionado cantante, cuyo verdadero nombre es Richard Cisneros, será candidato a la Cámara de Diputados por el Partido Demócrata Verde, agrupación que lleva como candidato presidencial al exalcalde de San Juan de Lurigancho, Álex González.