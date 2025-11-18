Rafaele López Aliaga propone crear el "Ministerio del Ser Humano"

El exalcalde de Lima y precandidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, planteó la creación del "Ministerio del Ser Humano", como parte de sus propuestas de campaña.

Durante una entrevista, el exburgomaestre, sin dar mayores detalles sobre las funciones de esta nueva cartera ministerial, señaló que su propuesta plantea reemplazar al Ministerio de la Mujer y abarcará "todo lo que sea dignidad humana".

"Eso (Ministerio de la Mujer), es programa del Ministerio del Ser Humano. Ahí pones todo, todo lo que sea dignidad humana, o (Ministerio) de la Dignidad Humana, el nombre es lo que menos interesa", manifestó.

REDUCCIÓN DE MINISTERIOS

Cabe precisar que esta propuesta forma parte del plan de reducción de Ministerios planteado por López Aliaga, quien considera que, como mucho, el Ejecutivo debería contar con 6 o 7 Ministerios operativos.