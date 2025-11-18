A 4 días de los Juegos Bolivarianos: Estadio prometido por Wilfredo Oscorima está inconcluso

A falta de cuatro días para el inicio de los Juegos Bolivarianos 2025, el Estadio Cuna de la Libertad Americana, obra anunciada entre bombos y platillos por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, se encuentra inconclusa.

La obra, cuyo presupuesto subió a 422,6 millones de soles, registra apenas un 22,4% de avance físico, situación que descarta cualquier posibilidad de que el recinto sea utilizado para albergar el referido evento.

Cabe precisar que los Juegos Bolivarianos se llevarán a cabo desde este sábado 22 de noviembre hasta el domingo 7 de diciembre en Ayacucho y Lima. Lamentablemente, el estadio Cuna de la Libertad Americana, presentado por Oscorima como "legado histórico" de su gestión, no estará disponible para su uso.

CARLOS NEUHAUS OPINA

Sobre esta situación se pronunció el exdirector de los Juegos Panamericanos Lima 2019, Carlos Neuhaus, quien lamentó la ineficacia de la gestión de Oscorima para ejecutar la obra y exhortó a que Contraloría realice una investigación al caso.