Delia Espinoza acude al Poder Judicial para exigir reposición como fiscal de la Nación

La fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, solicitó al Poder Judicial que se haga cumplir su restitución inmediata al cargo. Según afirmó, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha incumplido los plazos legales para emitir la resolución que disponga su regreso.

“Ya hemos verificado con mi defensa que no hay ningún escrito ni comunicación de la Junta Nacional de Justicia. Hemos venido a pedir al juez que ejecute nuestro pedido, y que sea en el día”, declaró Espinoza.

Añadió que el pasado viernes venció el plazo para que la JNJ actúe, y que no existen motivos legales para ampliarlo, por lo que ahora corresponde al fiscal interino, Tomás Gálvez, acatar la notificación del Poder Judicial.

Respecto a los rumores sobre la elección de un nuevo fiscal de la Nación, Espinoza advirtió que sería una decisión inconstitucional, recordando que su gestión, iniciada en 2024, tiene vigencia hasta 2027. “Los colegas fiscales supremos saben que eso es abiertamente inconstitucional. Hay una fiscal de la Nación en ejercicio con legitimidad”, indicó.

QUERELLA CONTRA PRESIDENTE DEL CONGRESO

Finalmente, no descartó la posibilidad de querellar al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien la habría calificado de proterrorista y prodelincuencial por su actuación en investigaciones contra Fuerza Popular.