Presidente José Jerí inaugura puesto de comando unificado en el Callao

Como parte de las acciones del Gobierno para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, el presidente José Jerí participó este lunes en la inauguración de un puesto de comando unificado en el Callao. La nueva base operativa se ubicará estratégicamente en el cruce de la avenida Sáenz Peña con el jirón Saloom, una zona considerada crítica por la alta incidencia delictiva.

Durante la ceremonia, el mandatario destacó que este espacio permitirá coordinar operativos inmediatos entre la Policía Nacional, el serenazgo y las autoridades locales, con el objetivo de brindar una respuesta más rápida y efectiva frente a actos criminales. “El Callao necesita presencia permanente del Estado, y este comando es un paso en esa dirección”, señaló.

Hay que señalar que José Jerí estuvo acompañado por los alcaldes de Bellavista, Carmen de la Legua y Mi Perú, quienes resaltaron que la articulación con el Ejecutivo es fundamental para recuperar la seguridad en el primer puerto. Las autoridades locales coincidieron en que la presencia conjunta de fuerzas operativas permitirá mejorar la vigilancia y reducir los índices delictivos.

SEGURIDAD CIUDADANA

El nuevo puesto de comando unificado forma parte de un plan integral de seguridad ciudadana que incluye patrullaje intensivo, monitoreo permanente a través de cámaras de seguridad y acciones concertadas contra bandas criminales que operan en la zona. El Gobierno espera replicar este modelo en otros puntos críticos del país para reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana.