George Forsyth previo a las elecciones 2026: “Tengo la experiencia para ser presidente”

Desde Cajamarca, región donde vive desde hace tiempo, el candidato a la presidencia de Somos Perú para las elecciones generales del 2026, George Forsyth, decidió pronunciarse previo a los comicios junto a una portátil.

En declaraciones, el exarquero de Alianza Lima recordó su paso por la Municipalidad de La Victoria, destacando su lucha firme contra la criminalidad que atemorizaba a su distrito, por lo que, considera que pueda hacer lo mismo al frente del país.

“A partir de diciembre ya conocerán las propuestas (…) Si algo que todo el Perú recuerda, es la lucha que encaramos de La Victoria contra el crimen organizado, logramos cambiar el distrito y eso es lo que necesita el país”, comentó.

GEORGE FORSYTH EN LAS ELECCIONES 2021

Será la segunda vez en la que George Forsyth tiente la presidencia del Perú, ya que, en 2021, el exjugador postuló por primera vez que Somos Perú y a pesar de que en las encuestas figuraba en los primeros lugares, terminó con menos del 8% del apoyo ciudadano.