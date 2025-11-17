Vicente Alanoca denuncia "racismo" tras ser desplazado como candidato de Venceremos

El ahora exprecandidato presidencial, Vicente Alanoca, se pronunció tras quedar fuera de carrera al perder en una elección interna de la coalición "Venceremos", que escogió al abogado Ronald Atencio como su candidato a las Elecciones del 2026.

A través de su cuenta en Facebook, Alanoca expresó su rechazo al resultado de la votación que dio como ganador al abogado del excongresista Guillermo Bermejo, sentenciado por afiliación al terrorismo, y denunció "racismo" y "clasismo" en su exclusión de la contienda electoral.

"Agradezco profundamente a todos quienes apostaron por nuestra precandidatura, se impuso la forma clásica, racista y odiosa de hacer política, seguiremos visitando el Perú haciendo una práctica política con docencia y decencia, para salir de la mercantilización nefasta de la política en el Perú", se lee en la publicación.

¿QUIÉN ES RONALD ATENCIO?

Cabe precisar que el nuevo candidato de la coalición Venceremos, Ronald Atencio es el abogado del sentenciado Bermejo Rojas. En los últimos años se hizo popular por ser defensor de personajes de izquierda. También fue abogado del golpista Pedro Castillo.