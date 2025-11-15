José Jerí llega a Junín en medio de una paralización por demora en carretera JU-103

El presidente encargado de la República, José Jerí, continúa su gira por diversas regiones del país y esta vez arribó a Junín, donde fue recibido por una paralización de vecinos que protestaban por las demoras en la construcción de la carretera JU-103. La población decidió bloquear la vía para llamar la atención del Gobierno ante la situación que los mantiene incomunicados y con fuertes impactos en su economía local.

Pese al tenso escenario, el mandatario se acercó a dialogar con los ciudadanos, asegurando que su gestión será “un gobierno de cambios” y que impulsará las obras pendientes en la región. “Las cosas van a cambiar. Tenemos lo de la carretera, el hospital, la universidad de Jauja, y acá hemos visto el tema del aeropuerto, que es fundamental para un desarrollo regional”, señaló Jerí. También afirmó que su administración buscará resolver la mayor cantidad de problemas posibles y que aquellos que no se logren en el corto plazo “se encaminarán con sinceridad y sin falsas expectativas”.

Durante su visita, Jerí recorrió a pie el tramo en construcción de la carretera JU-103 mientras era seguido por decenas de vecinos. Una representante de Jagachacra expuso la gravedad de la situación: la comunidad se encuentra incomunicada, sin posibilidad de trasladar sus productos a la ciudad ni acceder a bienes básicos. “Nos estamos muriendo de hambre… los precios se han elevado demasiado. Ya ha habido pérdidas de vida por esta carretera y nadie nos escucha”, denunció.

MESAS DE TRABAJO

Tras escuchar los reclamos, el presidente anunció la instalación de mesas de trabajo que iniciarán a las 4 de la tarde para recoger las demandas y plantear soluciones. Jerí reconoció la frustración de la población ante acuerdos incumplidos en el pasado, pero sostuvo que esta vez debe existir “un punto de quiebre” para hacer las cosas de manera distinta. Con esta visita, el mandatario inicia sus actividades en Junín, la segunda región incluida en una gira nacional que se desarrollará durante tres meses.