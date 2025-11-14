Exoficial Mayor del Congreso previo a elecciones 2026: “Solo se puede disolver cámara de diputados”

A pocos meses de las elecciones generales del 2026, los ciudadanos aún tienen dudas sobre las autoridades que se elegirán el próximo año, por lo que, el exoficial Mayor del Congreso, César Delgado Guembes, resolvió las preguntas que surgen entre los peruanos.

Tras conocerse el clamor popular en las calles sobre un cierre del Parlamento, Delgado Guembes mencionó que el único grupo de trabajadores que estará en el Legislativo el próximo año será la de diputados.

“La disolución de la cámara de diputados procede cuando se censura a dos gabinetes y la presidencia tiene la facultad de disolver la cámara de diputados. No se puede disolver la cámara del Senado”, enfatizó.

¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE UN FUTURA VACANCIA?

El exoficial Mayor del Congreso dejó en claro si los integrantes del próximo Congreso bicameral tienen el propósito de vacar al presidente, la decisión corresponde únicamente a la cámara de senadores. “Son los que resuelven en último término”.