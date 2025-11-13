Extrabajador del Congreso afirma que usó cámara por error al cubrir acto de Keiko Fujimori

El extrabajador del Congreso de la República, Daniel Lusa, presentó sus descargos ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo, luego de que se conociera que utilizó una cámara institucional del Parlamento para registrar un evento político de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. En su declaración, Llosa sostuvo que el uso del equipo oficial no fue intencional.

Confusión de equipos, según su versión

De acuerdo con el documento entregado a la autoridad electoral, Lusa afirmó que trasladó la cámara del Legislativo por equivocación. Argumentó que su equipo personal es “prácticamente idéntico” al institucional, coincidiendo —según dijo— en marca, modelo y estuche, lo que habría generado la confusión al momento de salir de su centro laboral.

El excolaborador explicó que no advirtió el error de inmediato debido al parecido entre ambos dispositivos y agregó que su salida no fue sometida a revisión por parte del personal de seguridad del Congreso. Insistió en que ningún superior le ordenó retirar o emplear la cámara oficial para actividades externas.

La justificación presentada abre un punto crítico: Llosa deberá demostrar que posee una cámara propia con características equivalentes, incluido número de serie, para respaldar su versión. De no acreditarlo, podría enfrentar cuestionamientos adicionales sobre el uso de bienes públicos en un contexto partidario.