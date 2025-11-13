Cristian Cueva deja el fútbol y sorprende al anunciar su candidatura al Congreso

El futbolista peruano Christian Cueva sorprendió al país tras difundir en su cuenta de Instagram un mensaje que confirma su incursión en la vida política. El volante, recordado por su participación clave en la clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018, atraviesa actualmente un periodo deportivo difícil en el Emelec de Ecuador, situación que ahora parece coincidir con un giro inesperado en su trayectoria profesional.

Cueva se suma a la alianza Fuerza y Libertad: ¿nuevo camino lejos del deporte?

De acuerdo con la información compartida por el propio jugador, postulará a un escaño en la Cámara de Diputados como parte de la coalición Fuerza y Libertad, agrupación liderada por la exministra de Desarrollo e Inclusión Social Fiorella Molinelli. Su candidatura se suma a una lista que también incluye al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien busca llegar al Senado.

La noticia ha causado sorpresa debido a que Cueva, con 33 años, aún se encuentra en una edad competitiva para continuar su carrera futbolística. Sin embargo, su presente deportivo ha estado marcado por altibajos y conflictos internos en su club, elementos que podrían haber influido en su decisión de mirar hacia la política como un nuevo terreno para desenvolverse.

De ser electo, el volante tendría que dejar el fútbol profesional debido al carácter de dedicación exclusiva del cargo parlamentario. En ese escenario, su futuro como deportista quedaría en pausa definitiva. Ahora queda por conocer si Cueva emitirá un pronunciamiento formal para explicar sus motivaciones y qué propuestas presentará durante la campaña electoral que se inicia.