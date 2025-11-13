Martín y Mario Vizcarra combinan campaña y defensa legal en medio de incertidumbre electoral

El expresidente Martín Vizcarra volvió a presentarse ante el Poder Judicial en la etapa final del proceso por el caso Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, en el que la Fiscalía solicita una condena de 15 años de prisión. A la salida de la audiencia, reiteró que no ha considerado ni considerará la posibilidad de buscar asilo político, afirmando que enfrentará todas las diligencias en el país.

Durante la sesión de hoy se expusieron los alegatos finales del Ministerio Público, lo que marca la antesala a la lectura de sentencia. Vizcarra llegó acompañado de su hermano Mario Vizcarra, quien actualmente es precandidato presidencial por Perú Primero y jefe de campaña de la organización. Ambos destacaron que confían en un fallo favorable y en la actuación del sistema de justicia.

Campaña política y proceso judicial avanzan en paralelo

Mario Vizcarra defendió la inocencia del exmandatario y afirmó que su participación política no se detendrá pese al proceso judicial. Señaló además que, según las encuestas más recientes, su candidatura ha mostrado un crecimiento acelerado dentro de un escenario altamente fragmentado, donde ninguno de los aspirantes supera los 10 puntos de intención de voto.

Los expertos advierten que el panorama electoral sigue abierto debido a la presencia de más de 30 precandidatos, lo que dispersa el voto y dificulta anticipar tendencias. En tanto, el expresidente mantiene la expectativa de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos respalde su posición frente a las restricciones que enfrenta.