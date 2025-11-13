Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori lideran intención de votos para el 2026, según Ipsos

A menos de seis meses de que se realicen las elecciones generales del 2026, Ipsos compartió un nuevo sondeo presidencial previo a las votaciones, ubicando a Rafael López Aliaga en el primer lugar, seguido por Keiko Fujimori.

En la cifra compartida, se posiciona al líder de Renovación Popular en lo más alto con un 9% de las preferencias. La hija del exmandatario Alberto Fujimori no se queda atrás, y alcanza un 8%, un punto más a comparación de octubre.

¿QUÉ OTROS PERSONAJES INTEGRAN LA NÓMINA?

La tercera posición es para el hermano del expresidente Martín Vizcarra, Mario Vizcarra, quien alcanza un 7%. En la cuarta casilla se ubica Carlos Álvarez con un 4% de aceptación ciudadana, mientras que el quinto lugar lo cierra César Acuña con un 3%.

Cabe precisar que, en diciembre, los partidos políticos que participarán en las elecciones generales del 2026 anunciarán a sus candidatos oficiales a la presidencia, sin embargo, Ipsos reveló que más del 40% de peruanos tendría planeado votar en blanco.