Raúl Noblecilla sobre Betssy Chávez: “Es una asilada política porque hay una persecución”

A más de una semana de confirmarse el asilamiento de Betssy Chávez en la embajada de México, el abogado de la expremier, Raúl Noblecilla, saludó la iniciativa de las autoridades del país azteca a favor de su patrocinada.

En declaraciones a los magistrados al Poder Judicial (PJ), Noblecilla aseguró que Chávez Chino solicitó la ayuda de entidades del exterior, ya que, en el territorio peruano, su defendida se encontraba acorrala por las autoridades de justicia.

“Ella ya es una asilada política, seguramente a muchos les ha molestado. Betssy Chávez hizo uso de una institución democrática y reconocida universalmente. Ella ya no puede ser alcanzada por la persecución política en su contra”, manifestó.

NO TIENE COMUNICACIÓN CON LA EXPREMIER

Raúl Noblecilla cuestionó la decisión del Gobierno de José Jerí por romper relaciones diplomáticas con México, debido a que, imposibilita que se comunique con la expremier. “He perdido comunicación y la expulsión de la delegación imposibilita ello”.