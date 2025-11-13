Luis Lamas Puccio sobre Martín Vizcarra: “Podría recibir una sentencia condenatoria”

Tras el inicio de la etapa de los alegatos finales que presentará el Ministerio Público contra Martín Vizcarra, el abogado penalista, Luis Lamas Puccio reveló la situación que podría atravesar el expresidente en las próximas semanas.

“Creo que están dadas todas las posibilidades necesarias condenatorias, sobre todo por el punto de vista probatorio (…) En el caso de Martín Vizcarra, creo que las pruebas vienen de diferentes fuentes, pruebas directas como declaraciones, documentaciones”, enfatizó.

Del mismo modo, Luis Lamas Puccio comentó que es probable que el exmandatario conozca la sentencia en su contra muy pronto. “En la práctica judicial, esto debería ser resuelto a más tardar en unas semanas”.

¿PODRÍA ASILARSE EN OTRO PAÍS?

Para Luis Lamas Puccio, Martín Vizcarra podría recibir el apoyo de otra nación de la región, con la finalidad de poder evadir la justicia peruana. “No debería descartarse que un país le pueda dar el asilo político”.