Fernando Rospigliosi sobre uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko: "Nada más que decir"

El congresista y presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), se pronunció sobre la polémica desatada a raíz del uso de una cámara del Parlamento en un mitin de la lideresa de su partido, Keiko Fujimori.

En declaraciones a la prensa, el titular del Legislativo, sin dar mayores detalles, indicó que el señor Jaime Abensur, es quien debe dar las explicaciones sobre el uso de los recursos del Congreso para fines partidarios.

"El señor Giovanni Forno, oficial mayor del Congreso, estaba de vacaciones cuando ocurrió el incidente, era reemplazado por el señor Jaime Abensur, que supongo habrá hecho los descargos correspondientes ante el Jurado Especial, y ya, nada más que decir", concluyó.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL

Cabe precisar que el congresista Edwin Martínez (Acción Popular), presentó una denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi, a quien acusa de permitir el uso indebido de bienes del Estado para actividades ajenas al Congreso.