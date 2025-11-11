Havrey Colchado acusa a Óscar Arriola de "desmantelar" la Diviac: "Ha botado a 133 oficiales"

El exjefe de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), Harvey Colchado, conversó con Panamericana Televisión tras anunciar su candidatura al Congreso de la República en las Elecciones Generales del 2026.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el extitular de la Diviac explicó que su decisión de incursionar en política se debe, en gran parte, a que le han impedido cualquier posibilidad de retomar sus funciones en la institución policial.

"Me han cerrado la posibilidad de regresar a la Policía Nacional, (...) me han sancionado con dos sanciones con arresto de rigor (...) me he dado cuenta que la persecución de la que he sido objeto es porque (...) lamentablemente, al ser incómodo, me han sacado de mi carrera policial, entonces, ¿Qué hay que hacer?, hay que ir a su cancha (...)", dijo.

SOBRE ÓSCAR ARRIOLA

Asimismo, Colchado acusó al actual comandante general de la PNP, Óscar Arriola, de haber "desmantelado" a la Diviac: "Ha botado a 133 oficiales de la Diviac expertos en investigación criminal (...) han desmantelado la Diviac, la Diviac ya no puede investigar la corrupción (...) la Diviac ha pasado desde hace 3 días a la Dirincri, o sea, solo investiga delitos urbanos violentos (...)", sostuvo.