Elecciones 2026: George Forsyth será candidato a la presidencia por Somos Perú

Cada vez quedan menos semanas para que se realicen las elecciones generales del 2026, por lo que, diversas agrupaciones políticas vienen ultimando detalles para dar a conocer a las personas que los representarán en los comicios.

Por segunda vez y representando a Somos Perú, George Forsyth volverá a tentar la presidencia del Perú, con el grupo político que llevó al Congreso y actualmente al Poder Ejecutivo, José Jerí, quien lleva más de un mes en el cargo.

¿CÓMO LE FUE A GEORGE FORSYTH EN LAS ELECCIONES 2021?

Aunque figuraba entre los primeros lugares en las encuestas de las elecciones presidenciales del 2021, el exalcalde de La Victoria culminó en el octavo lugar con menos de 5%, a pesar de que tenía una buena aceptación en el país.

Cabe mencionar que, Somos Perú no solo está apostando por George Forsyth para tentar un cargo público el siguiente año, sino que, también la agrupación anunció la candidatura al Congreso de la hija de Susy Díaz, Flor Polo.