Elecciones en Chile: Se realizó el último debate presidencial previo a los comicios

Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales en Chile, donde los ciudadanos de dicho país acudirán a las urnas para elegir al sucesor de su actual presidente, Gabriel Boric.

Justamente, este último lunes 10 de noviembre se llevó a cabo el último debate presidencial, el cual buscó llegar a todo el país del sur con una transmisión simultánea a través de todos los canales de señal abierta.

Esta fue la última oportunidad en la que los candidatos presidenciales Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés se vieron las caras antes de los comicios.

¿QUÉ TEMAS SE ABORDARON?

El debate presidencial estuvo dividido en cuatro bloques: Seguridad, Economía, Políticas Sociales y Gobernabilidad. Los candidatos tuvieron un determinado tiempo para exponer su plan de gobierno y sus propuestas a la población.