Dina Boluarte reaparece en juicio tras ser vacada: “Me encuentro en paz”

A más de un mes de haber sido vacada, la expresidenta Dina Boluarte, reapareció en una audiencia judicial donde el Ministerio Público se encuentra apelando la solicitud de impedimento de salida del país contra la exmandataria.

Durante su intervención, la exjefa de Estado destacó que en estos momentos se encuentra bien, sin la necesidad de tener algún tipo de preocupación. Además, dejó en claro que no abandonará el territorio nacional.

“Desde que salí de la presidencia, me encuentro en casa, en paz y calma. Descansado después de varios años (…) No he salido a ningún lado y no lo haré. No tengo absolutamente nada que temer. Todos los casos investigados son de carácter político (…) No me he ido, pudiendo hacerlo”, comentó.

DESAPROBACIÓN CIUDADANA DE DINA BOLUARTE

En medio de la gestión de Dina Boluarte, la expresidenta superó el 90% de desaprobación ciudadana. Los números negativos fueron producto de los casos en los que se encontraba implicada como ‘Rolex’, ‘Cirugía’ o muertes en las protestas.