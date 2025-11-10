Exministro Morgan Quero no postulará a la Presidencia: JNE lo retira de plancha presidencial

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) retiró al exministro de Educación, Morgan Quero Gaime, de la plancha presidencial que encabezaba por el partido Ciudadanos Por el Perú (CPP), vinculado a Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte.

¿POR QUÉ LO RETIRARON?

El retiro del exministro de la expresidenta Dina Boluarte se debe a que Morgan Quero se inscribió a Ciudadanos Por el Perú el pasado 25 de marzo de este año, cuando el plazo para inscripciones había vencido en julio del 2024.

Por ese motivo, el JNE consideró que su candidatura era improcedente y procedió a retirarlo de la fórmula presidencial de dicho partido político, descartando así su participación en las Elecciones Generales del 2026.

Ahora, el CPP tendrá un plazo para reformular su plancha presidencial y designar a un nuevo candidato en reemplazo de Quero Gaime con miras a los comicios del próximo año.