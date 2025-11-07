José Jerí: Gobierno aún no define entrega de salvoconducto a Betssy Chávez

El presidente de transición, José Jerí, se refirió este viernes a la posición del Gobierno respecto a la solicitud de salvoconducto presentada por la ex primera ministra Betssy Chávez, quien busca viajar a México tras haber recibido asilo político de ese país. El mandatario explicó que el Ejecutivo aún no ha tomado una decisión definitiva y que la Cancillería continúa evaluando el tema en coordinación con su despacho.

Durante un breve encuentro con la prensa, Jerí señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un pronunciamiento oficial mientras él se dirigía a otro evento. En dicho comunicado, la Cancillería anunció que presentará ante los países miembros de la OEA una propuesta para modificar la Convención de Caracas de 1954, a fin de evitar la distorsión en la aplicación del derecho de asilo político.

Cancillería mantiene en análisis el salvoconducto a la ex premier

El jefe de Estado subrayó que su administración reconoce los tratados internacionales y sus compromisos, pero también es consciente de las limitaciones del actual sistema internacional, lo que ha motivado la intención de proponer ajustes. “No nos estamos pronunciando todavía sobre el tema del salvoconducto. Reconocemos nuestras obligaciones, pero también los defectos que tiene el sistema”, afirmó.

Jerí precisó además que, mientras no se otorgue el salvoconducto, la ex premier no podrá salir del país rumbo a México. Añadió que será el Ministerio de Relaciones Exteriores el encargado de brindar los detalles técnicos y el seguimiento de este proceso, dado que es la entidad competente para evaluar la medida y coordinar con los organismos internacionales correspondientes.